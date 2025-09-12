Тудор взял бы Зидана в нынешний «Ювентус»: «Кальчо – это Зизу! Отдать ему мяч было тактикой, превосходящей любую другую»
Игор Тудор добавил бы Зинедина Зидана в теперешний состав «Ювентуса».
Главному тренеру туринцев задали вопрос, какого игрока он хотел бы видеть в нынешнем «Ювентусе».
«Зидан! Кальчо – это Зизу! Когда мы играли, существовала тактика, но в итоге ты отдавал мяч Зизу, и это была тактика, превосходящая любую другу.
А еще его скромность: такого чемпиона, как он...» – сказал Тудор.
Экс-футболисты вместе выступали за «бьянконери» с 1998 по 2001 год.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
