Тудор взял бы Зидана в нынешний «Ювентус»: «Кальчо – это Зизу! Отдать ему мяч было тактикой, превосходящей любую другую»

Игор Тудор добавил бы Зинедина Зидана в теперешний состав «Ювентуса».

Главному тренеру туринцев задали вопрос, какого игрока он хотел бы видеть в нынешнем «Ювентусе ».

«Зидан ! Кальчо – это Зизу! Когда мы играли, существовала тактика, но в итоге ты отдавал мяч Зизу, и это была тактика, превосходящая любую другу.

А еще его скромность: такого чемпиона, как он...» – сказал Тудор .

Экс-футболисты вместе выступали за «бьянконери» с 1998 по 2001 год.