  Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»

Игор Тудор надеется, что Лука Модрич отстойно сыграет против «Ювентуса».

Завтра «Ювентус», который тренирует Тудор, встретится с «Миланом», за который выступает 40-летний Модрич.

«Я играл с ним в сборной. Модрич вошел в историю нашей страны, и никто никогда не сравнится с ним. Ему 40 лет, он играет на высочайшем уровне, и я им горжусь. Будем надеяться, что завтра он сыграет отстойно», – сказал Тудор с улыбкой.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
