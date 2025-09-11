Тудор считает, что у «Ювентуса» есть шансы на скудетто: «Слово «победа» витает здесь. «Юве» – часть моей жизни, он сформировал меня как личность и профессионала»
«Для меня «Юве» – это часть моей жизни. Он сформировал меня как личность и профессионала.
В профессиональном плане «Юве» – это часть меня. Когда я приехал [в качестве игрока летом 1998 года], это была команда, которая выиграла Лигу чемпионов, завоевала важные трофеи. Это было почти нереально. Было странно видеть, как Зидан тренируется в одиночестве на поле, которое готовилось каждый день, других не было...
Эти воспоминания остались со мной навсегда, и, как учил нас Марчелло [Липпи], мы сами носили ворота и мячи. Это были другие времена».
О том, есть ли у клуба шансы на скудетто в этом сезоне
«Это очевидно, слово «победа» витает здесь... В начале сезона я пару раз говорил о наших шансах, но в течение сезона я не говорю о целях. Я говорю о конкретных вещах, потому что о целях не говорят, их достигают», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.