  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сильянов о машинах: «У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал – так проще, незнакомые люди могут обмануть. Мечта – Lamborghini Huracan или Aventador»
12

Сильянов о машинах: «У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал – так проще, незнакомые люди могут обмануть. Мечта – Lamborghini Huracan или Aventador»

Александр Сильянов рассказал, что приобрел автомобиль у Федора Чалова.

О машине

«У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал. Мне нравилась она всегда, смотрю – у Феди есть. Увидел новость, что перейдет в ПАОК [из ЦСКА], и сразу написал ему: «Федь, ты с собой машину повезешь или будешь продавать?». Он взял время на подумать, и решил продать.

Так удобнее, проще и безопаснее покупать, ведь знаешь, что человек ухаживал за машиной, возил в сервис. Тяжело приобретать машину у незнакомых людей, могут и обмануть».

О том, много ли получает штрафов

«Честно, вообще не часто. Я спокойно вожу – жена не любит быструю езду. На комфорте передвигаюсь».

О машине мечты

«Lamborghini – Huracan, Aventador. С детства были эти игрушечные машинки, очень нравились».

О том, нравится ли ему Mercedes-AMG G 63

«Никогда на нем не ездил. Машины на высокой посадке мне не очень подходят. Всю жизнь езжу на низких», – сказал защитник «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Сильянов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Чалов
logoвысшая лига Греция
logoПАОК
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сильянов об ужесточении лимита: «Мне с этого ничего не будет. «Локомотиву» все равно вообще. Не считаю, что некоторые русские слабее иностранцев – даже сильнее»
25вчера, 10:15
Сильянов о сборной России: «Точно бы вышли из группы на ЧМ. Игры в плей-офф – совсем другое»
66вчера, 08:24
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
128 октября, 14:11
Главные новости
Семак об ужесточении лимита: «Почему «Зенит» был неконкурентоспособен в ЛЧ? У нас там играли Шамкин, Прохин, это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?»
55 минут назад
Кисляк о сборной Боливии: «Говорите, что они техничные, но мы тоже не бревна. Команды в равных условиях»
1125 минут назад
Рига, Таллин, Абу-Даби – куда еще заносило наших сборников? Узнаете в тесте
27 минут назадТесты и игры
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Эта травма останется с нами на десятилетия. Но это сделало нас еще более мужественными и привязанными к нашей стране»
1545 минут назад
Ван Бастен о ван Дейке: «Фантастический игрок, возможно, лучший защитник мира, но он не лидер. У Вирджила мягкий характер. Надеюсь, Слот его чему-то научит»
1354 минуты назад
Виртц – худший трансфер лета в АПЛ по версии Sports Illustrated. Керкез – 2-й, Гиттенс – 3-й, Исак – 5-й, Траффорд – 6-й
35сегодня, 13:18
Товарищеские матчи. Бразилия проиграла Японии в гостях, Парагвай уступил Южной Корее, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
8сегодня, 13:11
Ванда о расставании с Икарди: «Решение лишить своих детей возможности жить в традиционной семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, было для меня очень трудным»
21сегодня, 12:53
Фанаты призвали «Комо» отказаться от матча в Австралии: «Не участвуйте в этой клоунаде, не будьте марионетками. Для вас самопожертвование – абстрактное понятие, а для нас – повседневная жизнь»
39сегодня, 12:22
РФС учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока
50сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Черчесов: «Если кто-то из российских тренеров хочет за рубеж, я буду рад помочь советами. В Европе надо быть готовым ко всему, давать результат»
15 минут назад
Томассон уволен с поста тренера сборной Швеции. Команда идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
430 минут назад
Эстевао о «Челси»: «Я адаптируюсь быстрее, чем ожидал. Мне очень нравится английская культура, мы с семьей наслаждаемся. Сестра уже говорит по-английски лучше меня!»
135 минут назад
Анчелотти о «Десиме» «Реала»: «Перес провел меня мимо девяти европейских кубков, там было свободное место для 10-го. Он сказал: «Это красиво, но одного недостает»
350 минут назад
Испания – Болгария. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 13:02
Бразилия проиграла Японии 2:3, ведя 2:0 к 52-й минуте товарищеского матча. Мартинелли и Паулиньо забили, у Винисиуса нет результативных действий
11сегодня, 12:54
Италия – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:41
Латвия – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:38
Черчесов хотел бы видеть «Грозный-Сити» на банкноте 500 рублей: «Я немного предвзят и не могу быть объективным. Я там каждый день живу и работаю»
24сегодня, 12:32
Юран о возможном увольнении из «Серика»: «Моя задача – сохранить команду в Первой лиге. Руководство даже удивляется, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место»
2сегодня, 12:28