Сильянов о машинах: «У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал – так проще, незнакомые люди могут обмануть. Мечта – Lamborghini Huracan или Aventador»

Александр Сильянов рассказал, что приобрел автомобиль у Федора Чалова.

О машине

«У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал. Мне нравилась она всегда, смотрю – у Феди есть. Увидел новость, что перейдет в ПАОК [из ЦСКА], и сразу написал ему: «Федь, ты с собой машину повезешь или будешь продавать?». Он взял время на подумать, и решил продать.

Так удобнее, проще и безопаснее покупать, ведь знаешь, что человек ухаживал за машиной, возил в сервис. Тяжело приобретать машину у незнакомых людей, могут и обмануть».

О том, много ли получает штрафов

«Честно, вообще не часто. Я спокойно вожу – жена не любит быструю езду. На комфорте передвигаюсь».

О машине мечты

«Lamborghini – Huracan, Aventador. С детства были эти игрушечные машинки, очень нравились».

О том, нравится ли ему Mercedes-AMG G 63

«Никогда на нем не ездил. Машины на высокой посадке мне не очень подходят. Всю жизнь езжу на низких», – сказал защитник «Локомотива ».