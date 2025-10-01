Мостовой про «Балтику»: «У Талалаева все время оправдания, однако их никто не будет ругать – и так прыгнули выше головы. Молодцы, что шли в тройке, но все встает на свои места»

Александр Мостовой высказался о первом поражении «Балтики» в Мир РПЛ – от ЦСКА.

«Давайте вспомним мои слова, которые произнес пять туров назад. Все встает на свои места. «Балтика » будет на своем месте. Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы – молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, однако сейчас выпали. Если они смогут держаться рядом с тройкой, их будут хвалить. Но если нет, никто ругать «Балтику» не станет.

Сам Талалаев все время говорит: «Что вы хотите? У нас нет ни того, ни другого». То есть все время оправдания, однако их никто не будет ругать – они и так прыгнули выше головы», – сказал бывший хавбек сборной России.