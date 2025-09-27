Хавбек «Ростова» Миронов считает, что Талалаев зазвездился: «Нужно снимать корону чуть-чуть, чтобы ему ее не поправляли. Завтра «Балтике» тоже по шапке дадут»

Алексей Миронов из «Ростова» отреагировал на слова Андрея Талалаева о команде.

После матча 9-го тура Мир РПЛ в Калининграде (0:0) главный тренер «Балтики» заявил , что «Ростов» приезжал за ничьей, это было видно по их манере игры».

– Удивили слова Талалаева?

– Конечно. Нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую.

– Зазвездился?

Ну конечно, как по-другому. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. Завтра [в матче с ЦСКА ] им тоже по шапке дадут, – сказал полузащитник «Ростова ».