Хавбек «Ростова» Миронов считает, что Талалаев зазвездился: «Нужно снимать корону чуть-чуть, чтобы ему ее не поправляли. Завтра «Балтике» тоже по шапке дадут»
Алексей Миронов из «Ростова» отреагировал на слова Андрея Талалаева о команде.
После матча 9-го тура Мир РПЛ в Калининграде (0:0) главный тренер «Балтики» заявил, что «Ростов» приезжал за ничьей, это было видно по их манере игры».
– Удивили слова Талалаева?
– Конечно. Нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую.
– Зазвездился?
Ну конечно, как по-другому. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. Завтра [в матче с ЦСКА] им тоже по шапке дадут, – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
