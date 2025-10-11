Ямаль полетал на вертолете со своей девушкой Николь в Хорватии

Ламин Ямаль проводит свободное время со своей девушкой.

Вингер «Барселоны» полетал на вертолете с 25-летней аргентинской певицей Ники Николь.

Mundo Deportivo уточняет , что пара устроила вертолетную прогулку над островами в Хорватии.

Ламин пошутил в видео в своем аккаунте, что у Ники закружилась голова от полета на вертолете.

Напомним, Ямаль продолжает восстанавливаться после травмы паха.

Ники Николь – девушка Ламина Ямаля. Аргентинская рэп-звезда старше футболиста на семь лет!