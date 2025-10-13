  • Спортс
  • Баэна о «Золотом мяче»: «Люди спорили о Ямале и Дембеле, но я бы отдал его Педри. Он лучший в мире на своей позиции, лидер «Барсы» и сборной Испании»
Баэна о «Золотом мяче»: «Люди спорили о Ямале и Дембеле, но я бы отдал его Педри. Он лучший в мире на своей позиции, лидер «Барсы» и сборной Испании»

Алекс Баэна заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Педри.

– Что для тебя значит играть с Педри [в сборной Испании]?

– Он лучший в мире на своей позиции и один из лучших игроков в мире. С тех пор, как я начал играть с ним в команде U19, я был очарован им.

Люди спорили о том, кто достоин «Золотого мяча», Ламин [Ямаль] или Дембеле, но я бы отдал его Педри, потому что он лидер «Барсы» и сборной Испании, а это очень сложно, – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Испании. 

Обладателем «Золотого мяча»-2025 стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
