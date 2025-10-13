Вольтемаде впервые забил за Германию. У форварда «Ньюкасла» 4 гола в 5 матчах за сборную и клуб
Ник Вольтемаде забил первый гол за сборную Германии.
Немцы играют в гостях с Северной Ирландией (1:0, перерыв) в 8-м туре отбора ЧМ-2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
23-летний нападающий отличился на 31-й минуте, результативно пробив головой с расстояния пяти метров от ворот.
Всего на счету форварда «Ньюкасла» 4 гола в 5 последних матчах за клуб и сборную.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
