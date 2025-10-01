Хау о словах Румменигге про Вольтемаде: «Трансферные суммы диктует рынок, а не клуб. Ник проявил себя очень хорошо – для меня его цена не имеет значения»

Эдди Хау отреагировал на высказывание Карл-Хайнца Румменигге о Нике Вольтемаде.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в контексте перехода форварда в «Ньюкасл» за 85 миллионов евро заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег» .

«Трансферные суммы диктует рынок, а не какой-то конкретный клуб. Мы очень рады, что Ник с нами.

Я думаю, он очень сильно начал в этот сложный для него период. Он сразу включился в игру, без каких-либо тренировок с нами, и проявил себя очень хорошо, поэтому мы очень рады, что он с нами. Для меня сумма трансфера абсолютно не имеет значения.

Я полагаю, что он не раздумывает чрезмерно, и это действительно большое преимущество.

Его будут оценивать по тому, как он играет в команде и какой вклад вносит в атаку», – сказал главный тренер «Ньюкасла ».