Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»
Майк Меньян тоже недоволен матчем Милана» в Австралии.
Ранее УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру Серии А между «Миланом» и «Комо» в Перте.
Полузащитник «россонери» и сборной Франции Адриен Рабьо заявил: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда».
«Я полностью согласен с Адриеном Рабьо. Мы слишком зациклены на финансовом аспекте. Я не понимаю, почему матч итальянского чемпионата должен проходить за границей», – заявил голкипер «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
