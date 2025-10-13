Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»

Майк Меньян тоже недоволен матчем Милана» в Австралии.

Ранее УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру Серии А между «Миланом » и «Комо » в Перте.

Полузащитник «россонери» и сборной Франции Адриен Рабьо заявил : «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда».

«Я полностью согласен с Адриеном Рабьо. Мы слишком зациклены на финансовом аспекте. Я не понимаю, почему матч итальянского чемпионата должен проходить за границей», – заявил голкипер «Милана».