ФИФА хочет запретить проведение матчей лиг за границей и обратилась за юридическими консультациями. Правила могут обновить в следующем году

ФИФА хочет запретить проведение матчей чемпионатов в других странах.

Ранее стало известно, что УЕФА «с неохотой» разрешил провести матч «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами, а игру «Милана » и «Комо » – в Перте.

Как пишет The Guardian, ФИФА обратилась за юридическими консультациями, чтобы понять, может ли она запретить проведение матчей национальных лиг за границей. Если это представится возможным, новые правила могут вступить в силу в начале следующего года.

В своем пресс-релизе УЕФА заявил, что соответствующая нормативная база ФИФА «недостаточно ясна и подробна» – это вызвало раздражение у руководителей Международной федерации футбола. Теперь организация работает над тем, чтобы ее регламент был более четким.