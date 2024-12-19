Ди Мария о финале ЧМ-2022: «Если бы Аргентина упустила победу просто потому, что Мбаппе вдруг проснулся на мгновение, это было бы совершенно незаслуженно для Франции»

Анхель Ди Мария рассказал, какие эмоции испытывал во время финала ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной Франция дважды отыгрывалась в счете – с 0:2 в основное время и с 2:3 в экстра-таймах. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина (4:2). Форвард французов Килиан Мбаппе сделал хет-трик в том матче.

– Сколько раз ты пересматривал финал?

– Думаю, раза два, два точно посмотрел. Потом видел фрагменты, которые постоянно всплывают то тут, то там – какие-то моменты, голы, еще что-то. Невозможно не видеть всего этого контента в соцсетях, это же одно из самых просматриваемых событий за последнее время.

– Что ты чувствуешь, когда видишь свое изображение на скамейке, плачущего, когда казалось, что матч ускользает?

– Сейчас ничего, честно говоря. Но в тот момент я просто не мог в это поверить. С другой стороны, я все равно верил, что игра не может от нас ускользнуть, что это не могло снова с нами случиться. Мы провели потрясающий чемпионат мира, делали все очень хорошо, и если бы мы упустили его, проведя 75 минут финала на невероятном уровне... Просто потому, что Килиан вдруг «проснулся» на мгновение – это было бы совершенно незаслуженно для них. Я считаю, что мы провели выдающийся финал и заслуживали победить. В те моменты единственное, что крутилось у меня в голове, – это то, что мы не могли это упустить, и все, – сказал бывший вингер сборной Аргентины.