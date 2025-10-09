Мбаппе о травме: «Нам платят клубы, но для футболистов сборная – это самое важное. Сказал «Реалу», что хочу играть»
Килиан Мбаппе заявил, что играть за сборную – бесценно для футболистов.
Ранее стало известно, что форвард «Реала» из-за ушиба голеностопа может пропустить матч сборной Франции с Азербайджаном. Несмотря на травму, «Реал» без проблем отпустил игрока в сборную, сообщил Мбаппе.
«[С травмами] всегда так, ведь нам платят клубы. Но для футболистов игра за сборную – это самое важное. Это бесценно.
С «Мадридом» все прошло хорошо, все было очень четко. У меня какие-то проблемы с голеностопом, но я сказал, что хочу играть за сборную, и никто меня не останавливал», – сказал Мбаппе.
