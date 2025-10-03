  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
7

Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что тема возвращения РФ возникает все чаще.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

– В конце сентября вы анонсировали совещание генеральных секретарей национальных ассоциаций в УЕФА. В свете того, что в российских медиа были тексты о позитивных раскладах по снятию с России бана на участие в официальных турнирах, были большие ожидания. Что в итоге?

– На совещании обсуждались исключительно коммерческие вопросы. Подходит к завершению коммерческий цикл – права на матчи сборных переданы УЕФА, и УЕФА отчитывается за этот цикл и готовится к следующему.

– Тема возможного возвращения России не обсуждалась?

– Нет. Ни возвращение России, ни ситуация с Израилем не обсуждалась.

– Чувствуете потепление по отношению к России, учитывая тексты-инсайды в наших медиа – о том, что якобы растет количество стран, которые готовы проголосовать за снятие бана?

– Коллеги [по национальным ассоциациям] очень правильно высказывают позицию – когда принималось решение по отстранению России, никого не спрашивали, никакого голосования стран не было. И совершенно не факт, что все эти страны тогда проголосовали бы за отстранение России. Тогда решение было принято исполкомом, на который надавить значительно проще, чем на 55 стран, у которых совершенно разные позиции.

Сейчас такая же ситуация – многие страны меняют свою позицию. Если в 2022 году многие страны были очень насторожены, то сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска России, так и игры с Россией.

Второй момент – ситуация с Израилем есть в повестке, и есть активные призывы стран как внутри Европы, так и вне ее – по отстранению. Это дополнительно влияет. Самых разных позиций сейчас много.

А ключевой ответ дал [президент УЕФА] Чеферин, который сказал, что у него одна позиция, но политическое давление, оказываемое на него и на УЕФА, действительно сильное. И здесь надо смотреть на аспекты с логистикой и визовым решением.

Федерации-то проголосуют [за снятие с России международного бана]. Но сможет ли сборная получить визы? Впустят ли ее даже при наличии визы? Вопросов много.

– По сути, особого просвета нет.

– Но это объективные причины, на которые УЕФА смотрит. Вопрос по возвращению все чаще возникает, и мне кажется, что уже административные вопросы, которые вне компетенции УЕФА, заставляют решение о возвращении не принимать.

Что должно произойти при возвращении? Тем, кто не прилетел на матч с нами или кто не впустил нас, надо назначать «технарь». Видимо, к этому не готовы, – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Политика
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoУЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoсборная Израиля по футболу
logoАлександер Чеферин
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»
102сегодня, 08:12
Митрофанов о возвращении России в 2025-м: «Мы надежду сохраняем. Внешнеполитическая ситуация постоянно меняется, шансы к нулю не стремятся»
26вчера, 09:19
Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
7724 сентября, 16:17
Словакия и Швейцария не обсуждали допуск России к турнирам. Швейцарцы отметили: «Это дело УЕФА и ФИФА. Здесь эта тема не обсуждается»
519 сентября, 10:27
Главные новости
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
3721 минуту назад
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
2944 минуты назадФото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
3451 минуту назад
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
23сегодня, 10:05
Получить подарок за вопрос? Не проблема. Залетайте на AMA-сессию со Спортсом’’ в Сетку!
сегодня, 10:00Вакансия
Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
14сегодня, 09:59
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
83сегодня, 09:35
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20сегодня, 09:25
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
31сегодня, 09:22
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
18сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
226 минут назад
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
537 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
358 минут назад
Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
1сегодня, 09:55
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
сегодня, 09:37
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
сегодня, 09:07
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
1сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
6сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
15сегодня, 07:43