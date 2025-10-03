Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что тема возвращения РФ возникает все чаще.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

– В конце сентября вы анонсировали совещание генеральных секретарей национальных ассоциаций в УЕФА. В свете того, что в российских медиа были тексты о позитивных раскладах по снятию с России бана на участие в официальных турнирах, были большие ожидания. Что в итоге?

– На совещании обсуждались исключительно коммерческие вопросы. Подходит к завершению коммерческий цикл – права на матчи сборных переданы УЕФА, и УЕФА отчитывается за этот цикл и готовится к следующему.

– Тема возможного возвращения России не обсуждалась?

– Нет. Ни возвращение России, ни ситуация с Израилем не обсуждалась.

– Чувствуете потепление по отношению к России, учитывая тексты-инсайды в наших медиа – о том, что якобы растет количество стран, которые готовы проголосовать за снятие бана?

– Коллеги [по национальным ассоциациям] очень правильно высказывают позицию – когда принималось решение по отстранению России, никого не спрашивали, никакого голосования стран не было. И совершенно не факт, что все эти страны тогда проголосовали бы за отстранение России. Тогда решение было принято исполкомом, на который надавить значительно проще, чем на 55 стран, у которых совершенно разные позиции.

Сейчас такая же ситуация – многие страны меняют свою позицию. Если в 2022 году многие страны были очень насторожены, то сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска России, так и игры с Россией.

Второй момент – ситуация с Израилем есть в повестке, и есть активные призывы стран как внутри Европы, так и вне ее – по отстранению. Это дополнительно влияет. Самых разных позиций сейчас много.

А ключевой ответ дал [президент УЕФА] Чеферин , который сказал, что у него одна позиция, но политическое давление, оказываемое на него и на УЕФА, действительно сильное. И здесь надо смотреть на аспекты с логистикой и визовым решением.

Федерации-то проголосуют [за снятие с России международного бана]. Но сможет ли сборная получить визы? Впустят ли ее даже при наличии визы? Вопросов много.

– По сути, особого просвета нет.

– Но это объективные причины, на которые УЕФА смотрит. Вопрос по возвращению все чаще возникает, и мне кажется, что уже административные вопросы, которые вне компетенции УЕФА, заставляют решение о возвращении не принимать.

Что должно произойти при возвращении? Тем, кто не прилетел на матч с нами или кто не впустил нас, надо назначать «технарь». Видимо, к этому не готовы, – сказал Митрофанов .