Алонсо о слухах про Вальверде: «Ни один игрок «Реала» не говорил: «Я не хочу играть на этой позиции» – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус. Мы близки с футболистами и уважаем друг друга»

Хаби Алонсо опроверг отказ Федерико Вальверде играть в роли правого защитника.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек сборной Уругвая был в запасе «Реала» в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» (5:0) из-за отказа играть правым защитником. Федерико опроверг эту новость: «Я отдал «Мадриду» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером».

– Какая ситуация с Вальверде перед матчем с « Вильярреалом»?

– Он готов к завтрашней игре, как и все мы. Знаем, как важен этот матч и как важен Феде для нашей команды.

После последних матчей мы хотим завершить этот отрезок победой и хорошим выступлением – это то, что нам нужно.

– Вас беспокоит, что про «Реал» люди начинают больше говорить об отдельных именах, чем о команде?

– Нам повезло, что мы можем проводить много времени вместе, много говорить, исправлять ошибки. И у меня есть ощущение, которое мы постепенно укрепляем, что команда – это самое главное. Что каждый будет важен, потому что у каждого будет свой момент.

И моменты, когда ты ожидал, что сыграешь, но не сыграл… Это нормально, к ним нужно относиться нормально. Так что это не новая ситуация. Мы должны понимать, что это повторится. Мы спокойны.

− Когда дело доходит до выбора футболиста, вы прислушиваетесь к игроку?

− Во-первых, ни один игрок – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус – никогда не говорил мне, что не хочет играть на той или иной позиции. Такого не было. Они все готовы, все хотят играть, как я только что ответил.

Когда они не играют, они хотят быть на поле, и такие ситуации нормальны. Но ни один футболист никогда не говорил мне: «Я не могу играть, я не хочу играть на этой позиции». Все готовы, и мне приходится принимать решение, думать о том, что лучше для команды. Хочу это прояснить.

− Вы не считаете, что ваш авторитет подвергается сомнению?

− Мы проводим много времени вместе, как я уже говорил. И между нами есть близость: готовимся к играм, празднуем победы… Это делает нас близкими. Я всегда замечал эту близость с игроками. Мы понимаем, что делаем и уважаем друг друга. И это важнейший момент для меня, – сказал главный тренер «Реала» Алонсо.

