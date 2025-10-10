  • Спортс
Медведев – Смолову: «Если честно, я сейчас круто играю. С новым тренером появилась какая-то новая волна»

Даниил Медведев пообщался с Федором Смоловым после выхода в полуфинал в Шанхае.

Он обыграл Алекса де Минаура 6:4, 6:4 и теперь поборется с Артуром Риндеркнешем.

– Поздравляю с победой! Я за тебя очень рад. Буду болеть, поддерживать.

– Спасибо. Как комментаторство?

– Слушай, не знаю. Со стороны виднее, наверное. В целом нормально было.

В интернете все равно обосрут (смеется).

– Да-да-да, мы с тобой знаем, как в хайлайты залетать. Как оцениваешь свою форму? Насколько далек от праймовой версии себя? И как идет процесс работы с новым тренером?

– Если честно, я сейчас круто играю. С новым тренером [Томасом Юханссоном] появилась какая-то новая волна – раньше в моей взрослой карьере такого не было. В осознанном возрасте я все время был с одним тренером. А теперь что-то новое, другой заряд энергии.

В футболе, наверное, почаще меняются тренеры, чем в теннисе, но, в принципе, что-то похожее можно наблюдать. Поэтому рад, что здесь играю круто. Если говорить про праймового какого-то меня, то здесь, в принципе, недалеко.

– Знаю, что ты играешь в фэнтези-футбол.

– Да, ужасно (смеется). Невозможно.

– Насколько следишь за футболом? Знаю, что топишь за «Баварию».

– До 18 следил нереально, знал третий состав «Баварии», 14-летних, в фифе их продвигал и все такое. Сейчас, понятно, времени меньше: семья, двое детей, теннис. Играю в фэнтези в АПЛ: что-то да знаю, но иногда беру не того, кого надо (улыбается). Люблю рисковать, а там это не работает нифига.

А так продолжаю следить за «Баварией», люблю смотреть результаты, если там 4:3 на 90-й минуте, могу хайлайт посмотреть.

– Как тебе Харри Кейн в «Баварии»?

– Хорошо, но с «Интером» один на один он зря не забил (улыбается). Я прям помню до сих пор – ну, бывает. В этом сезоне он что-то нереальное творит, – сказал Медведев в интервью Смолову для канала BB Tennis.

