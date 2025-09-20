Вратарь «Фрайбурга» Атуболу отбил 5 пенальти подряд – это рекорд Бундеслиги
Вратарь «Фрайбурга» Ноа Атуболу установил рекорд Бундеслиги по отбитым пенальти.
23-летний немец на 59-й минуте матча 4-го тура против «Вердера» (3:0) отразил удар с точки от Романо Шмида.
Атуболу отбил уже пятый подряд пенальти – это рекорд чемпионатов Германии.
У голкипера больше сэйвов с пенальти, чем пропущенных голов в лиге. С точки ему забивали лишь трижды.
Подробная статистика выступлений Ноа – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
