Вратарь «Фрайбурга» Атуболу отбил 5 пенальти подряд – это рекорд Бундеслиги

Вратарь «Фрайбурга» Ноа Атуболу установил рекорд Бундеслиги по отбитым пенальти.

23-летний немец на 59-й минуте матча 4-го тура против «Вердера» (3:0) отразил удар с точки от Романо Шмида.

Атуболу отбил уже пятый подряд пенальти – это рекорд чемпионатов Германии.

У голкипера больше сэйвов с пенальти, чем пропущенных голов в лиге. С точки ему забивали лишь трижды.

Подробная статистика выступлений Ноа – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
logoВердер
logoФрайбург
logoНоа Атуболу
logoбундеслига Германия
рекорды
logoРомано Шмид
