Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Вся моя карьера была ради этого сезона. Это самый значимый момент»

Артем Ребров назвал чемпионство со «Спартаком» самым значимым моментом в карьере.

«Я сейчас уже не футболист. Но хочется пожелать нынешнему составу «Спартака» чемпионства.

Для меня это — самый значимый момент. Мне кажется, вся моя карьера была ради этого сезона. Вся футбольная жизнь была для того, чтобы все сошлось в сезоне-2016/17», — сказал бывший вратарь «Спартака ».