  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Вся моя карьера была ради этого сезона. Это самый значимый момент»
5

Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Вся моя карьера была ради этого сезона. Это самый значимый момент»

Артем Ребров назвал чемпионство со «Спартаком» самым значимым моментом в карьере.

«Я сейчас уже не футболист. Но хочется пожелать нынешнему составу «Спартака» чемпионства. 

Для меня это — самый значимый момент. Мне кажется, вся моя карьера была ради этого сезона. Вся футбольная жизнь была для того, чтобы все сошлось в сезоне-2016/17», — сказал бывший вратарь «Спартака».

Как вам дерби?24321 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Ребров
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже сыграли
229вчера, 14:55
Ребров о подготовке к марафону: «Проснулся в 4:30, дождь, воды по щиколотку. Мне не помешало, гордился собой. С тренировкой 12+12+12 не справился, записал голосовое: «Никакого марафона, пошло все в #####»
826 сентября, 17:38
Ребров пробежал 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой». Не сработало – волновало только то, чтобы не обосраться»
5526 сентября, 12:41
Главные новости
Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026
37сегодня, 06:30
Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости
12сегодня, 06:15
Что вас бесит в футболе? Расскажите в опросе
сегодня, 06:00
Роналду об 1:0 с Ирландией: «Еще один шаг сделан! Вперед!»
21сегодня, 05:57
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром
1сегодня, 05:23
Кисляк о лидерстве ЦСКА: «Нет такого, что мы обязаны стать чемпионами. Но все ребята держат это в голове и играют ради этого»
5сегодня, 05:00
Экс-врач «Спартака» Лю: «Станковича уже давно надо было менять, не подходит он. Если войдут в шестерку, уже слава богу»
19сегодня, 04:28
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС
34сегодня, 01:46
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука
22сегодня, 01:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гафин покинет исполком РФС, если не восстановится в «Динамо», сообщил Митрофанов: «В соответствии с уставом союза»
5 минут назад
РФС поздравил Симоняна с 99-летием: «Желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!»
423 минуты назад
Нидерланды – Финляндия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:12
«Интер» не будет форсировать восстановление Тюрама. Форвард может вернуться к матчу с «Наполи»
сегодня, 05:41
Первая лига. «Ротор» сыграет с «Черноморцем»
19сегодня, 05:08
Ибрагимович о детях: «Их отец творил историю. Я защитил их фамилией жены, чтобы было меньше напряжения. Чего бы они ни добились, должно быть их заслугой»
3сегодня, 04:47
«Гвардиола абсолютно поменял ментальность «Сити». Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»
3сегодня, 04:06
Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»
сегодня, 03:50
Хавбек Эстонии Саппинен о голе после ошибки Доннаруммы: «Всегда надо идти до конца – все люди, все ошибаются»
1сегодня, 03:32
Товарищеский матч. Гол Диаса и 2 ассиста Хамеса помогли Колумбии разгромить Мексику
4сегодня, 03:14