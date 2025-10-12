Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Вся моя карьера была ради этого сезона. Это самый значимый момент»
Артем Ребров назвал чемпионство со «Спартаком» самым значимым моментом в карьере.
«Я сейчас уже не футболист. Но хочется пожелать нынешнему составу «Спартака» чемпионства.
Для меня это — самый значимый момент. Мне кажется, вся моя карьера была ради этого сезона. Вся футбольная жизнь была для того, чтобы все сошлось в сезоне-2016/17», — сказал бывший вратарь «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
