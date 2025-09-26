Ребров пробежал 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой». Не сработало – волновало только то, чтобы не обосраться»

Артем Ребров поделился впечатлениями после преодоления «Московского марафона».

Экс-голкипер пробежал 42,2 километра.

«Самое жуткое – горки на Садовом кольце после 30-го. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Возможно, будь трасса плоская, я бы все это иначе воспринимал, но рельеф уничтожал.

Я свалился на темп к 6:00 мин/км и бежал так около десяти километров – с 30-го по 40-й. Голову вниз и просто терпел – плелся, не позволял себе остановиться.

Все десять километров я думал только о том, что опозорюсь, если не добегу. Ни семью, ни детей, ни родителей, ни работу не вспоминал. Мне еще кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой и держись за ней». Я попытался, но не сработало. Попа меня не волновала. Меня волновало только то, чтобы не обосраться.

И эти десять километров разговоров с самим собой запомню навсегда», – написал бывший вратарь «Спартака » Артем Ребров в колонке для Спортса’‘ .

«Я добежал из-за чувства вины. Боялся, скажут: «Ага, обосрался». Дебютный марафон Реброва