  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ребров пробежал 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой». Не сработало – волновало только то, чтобы не обосраться»
36

Ребров пробежал 42,2 км на «Московском марафоне»: «С 30-го по 40-й просто терпел. Кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой». Не сработало – волновало только то, чтобы не обосраться»

Артем Ребров поделился впечатлениями после преодоления «Московского марафона».

Экс-голкипер пробежал 42,2 километра.

«Самое жуткое – горки на Садовом кольце после 30-го. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Возможно, будь трасса плоская, я бы все это иначе воспринимал, но рельеф уничтожал.

Я свалился на темп к 6:00 мин/км и бежал так около десяти километров – с 30-го по 40-й. Голову вниз и просто терпел – плелся, не позволял себе остановиться.

Все десять километров я думал только о том, что опозорюсь, если не добегу. Ни семью, ни детей, ни родителей, ни работу не вспоминал. Мне еще кто-то сказал: «Пристройся за красивой попой и держись за ней». Я попытался, но не сработало. Попа меня не волновала. Меня волновало только то, чтобы не обосраться.

И эти десять километров разговоров с самим собой запомню навсегда», – написал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса’‘.

«Я добежал из-за чувства вины. Боялся, скажут: «Ага, обосрался». Дебютный марафон Реброва

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70833 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАртем Ребров
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
брань
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аморим о матче «МЮ» с «Брентфордом»: «У меня есть идея, но я не знаю, как она будет реализована. То, что этого не знают болельщики – нормально»
56 секунд назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
10113 минут назад
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
15 минут назадТесты и игры
«Спартак» проведет переговоры с Денисовым о новом контракте и не продлит договор с Рябчуком (Сергей Егоров)
922 минуты назад
Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
1424 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
126 минут назад
Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов
3534 минуты назад
Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»
738 минут назад
Иньеста о Бускетсе: «Один из величайших в истории, твой уникальный стиль навсегда останется в памяти. Было привилегией делить с тобой поле, брат»
545 минут назад
Гарсия получил травму и не сыграет до паузы на сборные. Вратарь «Барсы» пропустит матчи с «Сосьедадом», «ПСЖ» и «Севильей»
3851 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Динамо». Рассказов и Миранчук играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
55 минут назад
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
58 минут назад
Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»
258 минут назад
Луис Асуэ забил за «Шанхай» Слуцкого впервые с 27 июля – «Мэйчжоу Хакке». Это четвертый гол нападающего за клуб
сегодня, 13:05Видео
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
5сегодня, 12:10
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
12сегодня, 11:45
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
6сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
9сегодня, 10:24