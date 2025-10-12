  • Спортс
  • Сычев о сборной: «Я не согласен, что нет классных форвардов. У нас много ярких игроков – Тюкавин, Сергеев, Гладышев, очень перспективный Игнатенко. Сейчас можно наиграть молодых ребят»
Сычев о сборной: «Я не согласен, что нет классных форвардов. У нас много ярких игроков – Тюкавин, Сергеев, Гладышев, очень перспективный Игнатенко. Сейчас можно наиграть молодых ребят»

Дмитрий Сычев назвал лучших российских нападающих на сегодняшний момент.

– Вам не кажется, что сейчас мало классных, ярких российских форвардов? Какой нападающий сейчас самый сильный на ваш взгляд?

– Я не согласен, что нет классных и ярких форвардов. У нас есть много ярких ребят и не только на позиции нападающего. Тюкавин, Сергеев, Гладышев, в «Крыльях Советов» есть очень перспективный Игнатенко.

У нас большая обойма, нужно говорить о них, о том, что они стучатся в сборную. Я не вижу дефицита форвардов. Воробьев своим трудом и талантом завоевал место не только в основе «Локомотива», но и в основе сборной. Мы все видим, что работа приносит плоды.

Сейчас есть явный плюс в том, что можно наиграть молодых ребят в сборной, – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
