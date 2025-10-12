Коло Туре о работе в штабе Гвардиолы: «В моей карьере не хватило игры под руководством Пепа. Он топ-тренер и необыкновенный человек, я мог бы говорить о нем часами»

Коло Туре очень доволен возможностью поработать с Хосепом Гвардиолой.

«Манчестер Сити » в июле объявил о назначении 44-летнего специалиста ассистентом главного тренера.

Экс-защитник выступал за «горожан» с 2009 по 2013 год. С 2024 года он работал помощником главного тренера «Сити» U18.

«В моей карьере не хватило игры под руководством Пепа Гвардиолы , но теперь я рядом с ним.

Он не просто топ-тренер, но еще и фантастический человек. Он говорит тебе, что думает, и поддерживает тебя.

Я мог бы часами говорить о Гвардиоле, потому что он необыкновенный человек. Я надеюсь работать с ним еще долго», – заявил Туре .