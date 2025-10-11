Активист в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа» выбежал на поле во время матча Норвегия – Израиль. Игру ненадолго приостановили

Матч Норвегии и Израиля приостановили из-за выбежавшего активиста.

Сборная Норвегии обыграла команду Израиля со счетом 5:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026.

На 7-й минуте встречи на поле выбежал человек в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа», передает TV2. Игру ненадолго приостановили – она была возобновлена, когда стюарды остановили активиста и выпроводили его с поля.

Этим человеком оказался итальянец Марио Ферри, который ранее неоднократно выбегал на поле с политическими посланиями во время футбольных матчей.

Флаг Израиля сожгли у стадиона перед матчем Норвегии с израильтянами. Полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов – их было больше тысячи