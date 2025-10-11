Жулин о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Странно, что это сочетается с их желанием не допустить россиян на международные соревнования»

Александр Жулин удивился готовности Украины к олимпийскому перемирию.

Ранее в украинском МИД заявили , что согласны на перемирие с Россией на время Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии в феврале.

«Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?

Странно, что такие предложения сочетаются с их желанием не допустить россиян на международные соревнования», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин .