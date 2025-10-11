  • Спортс
  • Холанд забил 50+ голов за сборную за 46 матчей – быстрее Роналду, Месси, Мбаппе, Левандовского, Кейна и Неймара
22

Холанд забил 50+ голов за сборную за 46 матчей – быстрее Роналду, Месси, Мбаппе, Левандовского, Кейна и Неймара

Эрлинг Холанд забил 50 голов за сборную быстрее ведущих форвардов мира.

Норвежец сделал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2026 против Израиля (5:0). 

На счету Холанда теперь 51 гол за сборную Норвегии в 46 матчах.

Полсотни голов за национальную команду Эрлинг забил быстрее Харри Кейна (Англия) – 71 матч, Неймара (Бразилия) – 74, Килиана Мбаппе (Франция) – 90, Роберта Левандовского (Польша) – 90, Лионеля Месси (Аргентина) – 107 и Криштиану Роналду (Португалия) – 114. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
