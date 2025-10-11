Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»
Жорди Альба назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Первую голевую передачу я сделал ему против «Осасуны», где мы выиграли. И с тех пор мы очень хорошо понимаем друг друга, наше взаимопонимание до сих пор работает.
Я очень счастлив, что смог поиграть с лучшим игроком в истории, что мы так хорошо понимаем друг друга. Я сделал ему много ассистов, а он помог мне забить почти все мои голы. Горжусь, что смог играть столько лет и наслаждаться», – сказал завершающий карьеру защитник «Интер Майами».
