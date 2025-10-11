  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»
1

Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»

Жорди Альба назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Первую голевую передачу я сделал ему против «Осасуны», где мы выиграли. И с тех пор мы очень хорошо понимаем друг друга, наше взаимопонимание до сих пор работает.

Я очень счастлив, что смог поиграть с лучшим игроком в истории, что мы так хорошо понимаем друг друга. Я сделал ему много ассистов, а он помог мне забить почти все мои голы. Горжусь, что смог играть столько лет и наслаждаться», – сказал завершающий карьеру защитник «Интер Майами».

Как вам дерби?23577 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: As
logoЖорди Альба
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бускетс и Альба завершают карьеру. А какие легенды еще играют?
318 октября, 14:10
Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»
98 октября, 13:49
Альба закончит зимой. Он стал легендой «Барсы» и идеально понимал Месси
328 октября, 09:09
Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
257 октября, 19:05
«Барселона» о завершающем карьеру Альбе: «Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю клуба. Спасибо, Жорди»
267 октября, 16:37
Главные новости
МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок
4 минуты назад
16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб
2029 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
7846 минут назад
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже сыграли
19652 минуты назад
Ямаль полетал на вертолете со своей девушкой Николь в Хорватии
74сегодня, 14:32Видео
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
45сегодня, 13:45
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
42сегодня, 13:25
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
21сегодня, 13:18
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
40сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
1250 минут назад
Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
6сегодня, 14:45
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
8сегодня, 14:40
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 14:36Live
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:30
Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:25
«Уфа» прилетела в Саратов утром в день матча после ночи в аэропорту и упустила победу над «Соколом» в меньшинстве. Уфимцы вели 2:0 к 80-й минуте
4сегодня, 14:19Видео
Первая лига. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» встретится с «Черноморцем» в воскресенье
10сегодня, 14:01Live
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
1сегодня, 14:00