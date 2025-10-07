«Барселона» о завершающем карьеру Альбе: «Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю клуба. Спасибо, Жорди»
В «Барселоне» отреагировали на решение Жорди Альбы закончить карьеру.
Защитник «Интер Майами» и бывший игрок «блауграны» сегодня объявил, что завершит карьеру по окончании сезона МЛС.
«Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю «Барсы».
Спасибо тебе, Жорди», – говорится в сообщении каталонского клуба.
Как вам дерби?16879 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости