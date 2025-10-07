«Барселона» о завершающем карьеру Альбе: «Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю клуба. Спасибо, Жорди»

В «Барселоне» отреагировали на решение Жорди Альбы закончить карьеру.

Защитник «Интер Майами» и бывший игрок «блауграны» сегодня объявил , что завершит карьеру по окончании сезона МЛС.

«Крайний защитник, подобных которому нет. Вписал свое имя в историю «Барсы».

Спасибо тебе, Жорди», – говорится в сообщении каталонского клуба.