«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте – вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта желает объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем
Действующее соглашение вингера и туринского клуба рассчитано до 2029 года.
Стороны могут продлить договор до 2030 года, однако понимания между клубом и футболистом еще не достигнуто, сообщает La Gazzetta dello Sport
«Ювентус» предлагает игроку зарплату на уровне пяти самых дорогих футболистов команды – в частности, Тен Копмейнерс зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. Это наименьшая сумма в этой пятерке. Однако сторона турецкого футболиста рассчитывает получить больше, учитывая новый статус Йылдыза.
Отмечается, что «Челси» готов предпринять еще одну попытку подписать вингера – ранее туринцы отказались продать игрока за 70 миллионов евро.
Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта желает объединить Йылдыза в каталонском клубе с Ламином Ямалем.