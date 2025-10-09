«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте – вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта желает объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем

«Ювентус» и Кенан Йылдыз не могут договориться о новом контракте.

Действующее соглашение вингера и туринского клуба рассчитано до 2029 года.

Стороны могут продлить договор до 2030 года, однако понимания между клубом и футболистом еще не достигнуто, сообщает La Gazzetta dello Sport

«Ювентус » предлагает игроку зарплату на уровне пяти самых дорогих футболистов команды – в частности, Тен Копмейнерс зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. Это наименьшая сумма в этой пятерке. Однако сторона турецкого футболиста рассчитывает получить больше, учитывая новый статус Йылдыза.

Отмечается, что «Челси » готов предпринять еще одну попытку подписать вингера – ранее туринцы отказались продать игрока за 70 миллионов евро.

Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта желает объединить Йылдыза в каталонском клубе с Ламином Ямалем .