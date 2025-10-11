Канчельскис назвал Акинфеева самым авторитетным игроком РПЛ: «Он уже столько лет играет на выдающемся уровне, столько трофеев выиграл. Дзюба – второй»
Андрей Канчельскис назвал самых авторитетных игроков Мир РПЛ.
«Акинфеев – самый авторитетный игрок РПЛ. Он уже столько лет играет на выдающемся уровне, столько трофеев выиграл. Думаю, нет футболиста, который бы его не уважал. Это большой игрок в истории российского футбола.
Кто второй? Наверное, потом Дзюба. Из действующих игроков так», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
