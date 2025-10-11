  • Спортс
  Ибрагимович о Гвардиоле и Моуринью: «Они изменили футбол и творили историю. Мне повезло поработать с обоими. А Капелло превратил меня из обычного игрока в зверя»
Ибрагимович о Гвардиоле и Моуринью: «Они изменили футбол и творили историю. Мне повезло поработать с обоими. А Капелло превратил меня из обычного игрока в зверя»

Златан Ибрагимович охарактеризовал Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью.

«Эти два тренера изменили футбол. Мне повезло поработать с обоими. Они творили историю, оба хотели видеть меня в своей команде. Это два разных человека: Гвардиола только начинал свою карьеру, а другой был сосредоточен на менталитете: он проникал в твои мысли и контролировал тебя. Оба побеждали, но по-разному.

Фабио Капелло привел меня в «Ювентус», именно там начался мой путь от футболиста до чемпиона, тот последний шаг, который делают немногие. Я тренировался по-новому, морально и физически. Капелло был тренером, который вдохновлял и подавлял тебя: иногда он заставлял тебя чувствовать себя потрясающим, а на следующий день – полным нулем.

У него была своя стратегия, чтобы проникнуть в твои мысли. Тренер должен проникать в головы игроков. Проникать в их мысли и заставлять их следовать за собой. Капелло превратил меня из обычного игрока в зверя», – сказал советник владельцев «Милана». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
