Роналду, Месси, Зидан, Мальдини, Буффон, Неста, Хави и Роналдо – в сборной мечты Рэшфорда
Маркус Рэшфорд составил сборную мечты.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» включил в символическую команду следующих футболистов:
– вратарь: Джанлуиджи Буффон;
– защита: Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;
– полузащита: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан;
– нападение: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: xBuyer
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