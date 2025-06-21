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Роналду, Месси, Зидан, Мальдини, Буффон, Неста, Хави и Роналдо – в сборной мечты Рэшфорда

Маркус Рэшфорд составил сборную мечты.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» включил в символическую команду следующих футболистов:

вратарь: Джанлуиджи Буффон;

защита: Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

полузащита: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан;

нападение: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: xBuyer
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