Скалони включил Месси, Роналду, Буффона, Несту, Найбета, Хави и Роналдо в сборную всех времен
Лионель Скалони включил лишь одного аргентинца в свою команду мечты.
Главного тренера сборной Аргентины в ходе интервью Сиро Лопесу попросили составить сборную всех времен, и он выбрал только одного соотечественника – Лионеля Месси. В то же время в команде три бразильца.
В состав вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Нуреддин Найбет, Алессандро Неста, Мауро Силва, Хави, Андрес Иньеста, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роналдо.
Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?1737 голосов
ЦСКА
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости