Скалони включил Месси, Роналду, Буффона, Несту, Найбета, Хави и Роналдо в сборную всех времен

Лионель Скалони включил лишь одного аргентинца в свою команду мечты.

Главного тренера сборной Аргентины в ходе интервью Сиро Лопесу попросили составить сборную всех времен, и он выбрал только одного соотечественника – Лионеля Месси . В то же время в команде три бразильца.

В состав вошли Джанлуиджи Буффон , Кафу , Паоло Мальдини, Нуреддин Найбет, Алессандро Неста, Мауро Силва, Хави , Андрес Иньеста, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роналдо.