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Скалони включил Месси, Роналду, Буффона, Несту, Найбета, Хави и Роналдо в сборную всех времен

Лионель Скалони включил лишь одного аргентинца в свою команду мечты.

Главного тренера сборной Аргентины в ходе интервью Сиро Лопесу попросили составить сборную всех времен, и он выбрал только одного соотечественника – Лионеля Месси. В то же время в команде три бразильца.

В состав вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Нуреддин Найбет, Алессандро Неста, Мауро Силва, Хави, Андрес Иньеста, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роналдо.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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