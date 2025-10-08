Гильермо Абаскаль: «Спартак» будет лидером в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна»
Гильермо Абаскаль предрек «Спартаку» скорый выход в лидеры Мир РПЛ.
Красно-белые после 11 туров чемпионата занимают 6-е место с 18 очками, на 6 баллов отставая от лидирующего ЦСКА.
– Почему у «Спартака» не получается быть в лидерах?
– Я думаю, что они будут лидерами в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна, – сказал бывший главный тренер «Спартака», возглавляющий мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
