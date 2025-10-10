Генич о сравнении Глушенкова с Аршавиным: «У меня это вызывает смех. Максим в прайме рядом не стоит с Андреем, даже обсуждать бессмысленно. Глушенков и Батраков пока ничего не сделали»
Константин Генич не считает, что Андрей Аршавин уступает Максиму Глушенкову.
«Эту тему закинул Геннадий Сергеевич Орлов. Поддержал ее Александр Викторович Бубнов, который сказал, что Глушенков сильнее. У меня это сравнение вызывает смех. Как их можно сравнивать?
Ну конечно Аршавин. Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным. Даже обсуждать бессмысленно. Как все равно что обсуждать, кто сильнее – Аршавин или Батраков.
Они пока ничего не сделали. Ничего. Они только вот перспективные сильные интересные ребята на уровне РПЛ, здесь и сейчас, в 25 году, а Аршавин на протяжении 15-20 лет был лучшим игроком российского футбола», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Как вам дерби?22310 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости