Мбаппе забил в 10-м матче подряд за клуб и сборную. У него 15 голов за этот отрезок
Килиан Мбаппе забил в 10-м матче подряд.
Форвард сборной Франции отметился голом против Азербайджана (3:0) в отборе на ЧМ-2026.
Мбаппе забил в 10-м матче подряд за «Реал» и сборную Франции. У него 15 голов на этом отрезке.
Голевая серия Мбаппе длится больше месяца – с 5 сентября.
