Мбаппе забил в 10-м матче подряд за клуб и сборную. У него 15 голов за этот отрезок

Килиан Мбаппе забил в 10-м матче подряд.

Форвард сборной Франции отметился голом против Азербайджана (3:0) в отборе на ЧМ-2026.

Мбаппе забил в 10-м матче подряд за «Реал » и сборную Франции . У него 15 голов на этом отрезке.

Голевая серия Мбаппе длится больше месяца – с 5 сентября.