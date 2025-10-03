Месси, Альварес, Лаутаро, Мастантуоно, Де Поль, Симеоне, Мак Аллистер – в заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Пуэрто-Рико

Сборная Аргентины объявила итоговый состав на октябрьские матчи.

Национальная команда проведет два товарищеских матча в США. Аргентинцы сыграют против Венесуэлы 10 октября в Майами, а также с Пуэрто-Рико 13 октября в Чикаго.

Тренерский штаб Лионеля Скалони включил в список следующих футболистов:

– вратари : Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас »); Факундо Камбесес («Расинг »);

– защитники : Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм »), Леонардо Балерди («Марсель »), Николас Отаменди («Бенфика »), Гонсало Монтьель , Маркос Акунья , Лаутаро Риверо (все – «Ривер Плейт »), Николас Тальяфико («Лион »), Маркос Сенеси («Борнмут »);

– полузащитники : Леандро Паредес («Бока Хуниорс »), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль »), Анибаль Морено («Палмейрас»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Энцо Фернандес («Челси »), Нико Пас («Комо »), Джовани Ло Чельсо («Бетис »), Тьяго Альмада («Алетико»), Франко Мастантуоно («Реал »).

– нападающие : Лионель Месси («Интер Майами »), Хулиан Альварес , Николас Гонсалес , Джулиано Симеоне (все – «Атлетико »), Лаутаро Мартинес («Интер»), Флако Лопес («Палмейрас »).