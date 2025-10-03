  • Спортс
  Месси, Альварес, Лаутаро, Мастантуоно, Де Поль, Симеоне, Мак Аллистер – в заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Пуэрто-Рико
Месси, Альварес, Лаутаро, Мастантуоно, Де Поль, Симеоне, Мак Аллистер – в заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Пуэрто-Рико

Сборная Аргентины объявила итоговый состав на октябрьские матчи.

Национальная команда проведет два товарищеских матча в США. Аргентинцы сыграют против Венесуэлы 10 октября в Майами, а также с Пуэрто-Рико 13 октября в Чикаго.

Тренерский штаб Лионеля Скалони включил в список следующих футболистов:

вратари: Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер БенитесКристал Пэлас»); Факундо Камбесес («Расинг»);

защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан РомероТоттенхэм»), Леонардо БалердиМарсель»), Николас ОтамендиБенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Лаутаро Риверо (все – «Ривер Плейт»), Николас ТальяфикоЛион»), Маркос СенесиБорнмут»);

полузащитникиЛеандро ПаредесБока Хуниорс»), Алексис Мак АллистерЛиверпуль»), Анибаль Морено («Палмейрас»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Энцо ФернандесЧелси»), Нико ПасКомо»), Джовани Ло ЧельсоБетис»), Тьяго Альмада («Алетико»), Франко МастантуоноРеал»).

нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все – «Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Флако ЛопесПалмейрас»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
