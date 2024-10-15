Фильм о Симоняне «Золотой дубль» снимается в Армении. Главную роль играет Егор Бероев, участвуют Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Газаров

В Армении стартовали съемки биографического фильма о Никите Симоняне.

Кинокомпания AP Cinema и онлайн-кинотеатр Start приступили к съемкам байопика известного советского футболиста и тренера, которому исполнилось 98 лет. Картина носит название «Золотой дубль».

Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака »: 160 голов в 245 матчах. Кроме того, под его руководством ФК «Арарат » смог сделать «золотой дубль» – выиграть чемпионат и Кубок СССР.

Съемки проходят на родине Никиты Симоняна – в Армении. Главную роль в фильме исполнит Егор Бероев, а его партнерами на съемочной площадке станут Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие. Режиссером картины выступает Мгер Мкртчян.

«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»