Фильм о Симоняне «Золотой дубль» снимается в Армении. Главную роль играет Егор Бероев, участвуют Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Газаров
Кинокомпания AP Cinema и онлайн-кинотеатр Start приступили к съемкам байопика известного советского футболиста и тренера, которому исполнилось 98 лет. Картина носит название «Золотой дубль».
Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака»: 160 голов в 245 матчах. Кроме того, под его руководством ФК «Арарат» смог сделать «золотой дубль» – выиграть чемпионат и Кубок СССР.
Съемки проходят на родине Никиты Симоняна – в Армении. Главную роль в фильме исполнит Егор Бероев, а его партнерами на съемочной площадке станут Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие. Режиссером картины выступает Мгер Мкртчян.
«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»
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