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Никита Симонян: «Я мог бы быть музыкантом. Был первым трубачом в школьном оркестре, у меня был хороший слух» 

Никита Симонян рассказал, кем мог бы стать, если бы не карьера в футболе.

«Задают вопрос, почему тебя, сына сапожника, принял футбольный мир? На этот вопрос ответить сложно. Я прыгал с вышки, плавал любыми стилями, но вдруг увидел футбольный мяч — он меня принял.

Я мог бы быть музыкантом, я играл в школьном оркестре на трубе. Был первым трубачом, пошел бы дальше — мог бы развиться, у меня был хороший слух», — сказал олимпийский чемпион-1956 и первый вице‑президент РФС.

«Спартак» поздравил Симоняна с 98-летием: «Помним о гигантском вкладе в историю клуба: 6 чемпионств СССР и 5 Кубков СССР – как игрок и тренер»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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