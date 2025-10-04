  • Спортс
  Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»
Тухель о том, что без Беллингема Англия не выиграет ЧМ: «У вас есть доказательство? Против Сербии мы показали лучшую игру»

Томас Тухель считает, что сборная Англии сильна и без Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала», вернувшийся в строй после операции на плече, не вошел в заявку британцев на товарищескую игру с Уэльсом 9 октября и матч квалификации ЧМ-2026 против Латвии 14-го.

- Нельзя выиграть чемпионат мира без самых креативных игроков.

– А чем докажете? У вас есть доказательство?

- Но вы согласны, что у команд с креативными игроками больше шансов выигрывать матчи?

– У вас есть доказательство? То, чего мы добились на прошлом сборе, не считается? У меня есть доказательство, что наш последний сбор был лучшим. Я оставил состав прежним.

- То есть достаточно одной хорошей игры в Сербии (5:0), чтобы оставить за бортом Беллингема и других футболистов?

– На данный момент – да. Этого достаточно. Думаю, многие поймут это решение, потому что оно очевидно. Три недели назад мы провели лучший сбор, показав лучшую игру за время моей работы здесь. И почему бы мне не оставить состав прежним?

В клубном футболе почти так же. Два топ-игрока, в том числе капитан, травмированы, а вам играть в Лиге чемпионов. Бац – и вы проводите лучший матч. К следующей субботе оба игрока возвращаются в строй, и вы говорите им: «Ребята, я не меняю состав, но означает ли это, что я вам не доверяю? Означает ли это, что вы перестали быть нашими ключевыми игроками? Нет.

- «Ливерпуль» бы, пожалуй, всегда менял победный состав – ради возвращения Салаха?

– Ну, это «Ливерпуль». Это не мы, – сказал тренер сборной Англии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
