Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»

Стивен Джеррард рассказал о сложных отношениях внутри сборной Англии в его время.

«Я думаю, мы все были эгоистичными неудачниками. Потому что теперь я смотрю телевизор и вижу Каррагера, сидящего рядом с Полом Скоулзом в этой программе, где они ведут дебаты с фанатами, и они выглядят так, будто они лучшие друзья уже 20 лет. И я вижу отношения Каррагера с Гари Невиллом , и они выглядят так, будто дружат уже 20 лет. И я, наверное, сейчас ближе и дружнее с тобой, чем когда-либо был за те 15 лет, что мы играли вместе.

Так почему мы не сошлись, когда нам было 20, 21, 22, 23 года? Дело было в эго? В соперничестве? Почему мы все теперь достаточно зрелые и находимся на том этапе жизни, когда мы стали ближе и теснее связаны? Почему мы не могли наладить связь в сборной Англии тогда?

Я думаю, это было из-за культуры в сборной Англии. Мы не были командой. Мы были группой талантливых индивидуумов, и так это никогда не сработает.

Мы чувствовали горечь, небольшую ненависть по отношению друг к другу. Но теперь, когда ты оглядываешься на это с высоты прожитых лет и полученного тренерского опыта, это кажется незрелостью. Но даже тогда тренерский штаб должен был прийти и сказать: «Слушайте, забудьте про все это, нужно быть едиными с первого дня, больше времени проводить вместе, за пределами ваших комнат».

Я думаю, что если бы мы были более сплоченными, больше любили друг друга, это принесло бы и лучшие результаты на поле», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля » в подкасте Рио Фердинанда .