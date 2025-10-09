Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»
Валерий Карпин рассчитывает на поддержку болельщиков на игре России с Ираном.
Российская команда проведет BetBoom товарищеский матч с Ираном 10 октября на «Волгоград Арене». Ранее сообщалось, что на встречу продано 40 тысяч билетов.
«Волгоград принимает хорошо: с танцами и плясками.
В тот раз был полный стадион или практически полный. Надеялись, что будет так же и в этот раз. Тем более что в соперниках не Куба.
Поэтому очень рады сюда вернуться и опять увидеть полный стадион», – сказал главный тренер сборной России.
В ноябре 2023 года россияне в Волгограде разгромили кубинцев со счетом 8:0.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
