  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальверде не будет правым защитником в матче с «Вильярреалом». Позицию займет Асенсио или Милитао (COPE)
11

Вальверде не будет правым защитником в матче с «Вильярреалом». Позицию займет Асенсио или Милитао (COPE)

Федерико Вальверде не будет правым защитником в следующем матче «Реала».

Ранее журналист Radio Marca Хави Тинто заявил, что Хаби Алонсо оставил уругвайца в запасе на матч с «Кайратом» (5:0) в ЛЧ, так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнолда. Позднее футболист опроверг, что отказывается выступать на этой позиции.

В четверг Вальверде без каких-либо проблем тренировался под руководством Хаби Алонсо перед матчем с «Вильярреалом», сообщает COPE.

Сейчас все указывает на то, что, несмотря на отсутствие Карвахаля и Александер-Арнолда, уругваец не будет играть на позиции правого защитника. По словам мадридского репортера Мельчора Руиса, сегодня он не работал в защите.

Позицию правого защитника займет Рауль Асенсио или Эдер Милитао, это будет зависеть от выбранной схемы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
logoРеал Мадрид
logoФедерико Вальверде
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
logoВильярреал
logoРауль Асенсио
logoТрент Александер-Арнолд
logoЭдер Милитао
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»
32вчера, 13:41
Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
1вчера, 11:15
Вальверде был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником (Radio Marca)
111вчера, 10:14
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
9334 минуты назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
713 минут назад
Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»
1431 минуту назад
Мбаппе – лучший игрок тура в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Кайратом»
1531 минуту назад
Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»
842 минуты назад
Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»
343 минуты назад
Витинья о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Нам плевать. Мы выиграли и рады этому»
1957 минут назад
Анри о календаре: «Я, болельщик, устал. Я не смотрел КЧМ, это уже чересчур. Нужно побеседовать с футболистами. Мне не звоните, я уже не играю»
19сегодня, 13:40
Тебас о финансовом контроле Ла Лиги: «Не будь этого, деньги уходили бы игрокам на «Феррари», «Порше» и яхты, а не на погашение долгов»
17сегодня, 13:26
Руни раскритиковал Слота после 0:1 от «Галатасарая»: «Аморима разнесли бы за хавбека на позиции правого защитника. В конце он выпустил игроков атаки «Ливерпуля» и такой: «Сами разберетесь»
10сегодня, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
33 минуты назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Ноа» сыграет с «Риекой», «Фиорентина» против «Сигмы»
24 минуты назад
Каррагер о Райе: «Один из лучших вратарей мира, может соревноваться с Алиссоном за звание лучшего в АПЛ. Это один из важнейших трансферов «Арсенала»
19 минут назад
Кержаков о ЦСКА: «Заслуженно лидирует в РПЛ, учитывая игру «Зенита» и «Краснодара», у которого не получалось дожимать соперников. У армейцев есть хребет из классных футболистов»
221 минуту назад
Мерсон о Гласнере в «МЮ»: «Блестящий тренер, но его схема не подходит команде – Аморим подтвердит. Однако отказать «Юнайтед» невозможно, это доказано годами»
433 минуты назад
«Амкар» встретится с «Уралом-2». Поддержите команду в домашнем матче против екатеринбуржцев!
50 минут назадРеклама
Кукурелья о Гарначо: «Очень важный игрок, который может помочь «Челси». Он провел хороший матч с «Бенфикой» и повторит это с «Ливерпулем», надеюсь»
152 минуты назад
Волейболист Спиридонов о Заболотном: «Более деревянного футболиста в жизни не видел, падает чаще Комличенко. Дзюба, каким бы ни был человеком, свои единоборства выигрывает»
5сегодня, 13:50
Вратарь «Ахмата» Ульянов о сезоне: «Авторитет Черчесова, его слова и перестроения дают результат. Мы начали играть чуть в другой футбол с первого матча»
сегодня, 13:42
Быстров о дерби: «Фаворита нет, в таких матчах даже мертвые встают и играют. У ЦСКА может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в форме, без Станковича они побеждают»
5сегодня, 13:42