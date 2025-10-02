Вальверде не будет правым защитником в матче с «Вильярреалом». Позицию займет Асенсио или Милитао (COPE)

Федерико Вальверде не будет правым защитником в следующем матче «Реала».

Ранее журналист Radio Marca Хави Тинто заявил , что Хаби Алонсо оставил уругвайца в запасе на матч с «Кайратом» (5:0) в ЛЧ, так как он отказался играть справа в защите на фоне травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнолда. Позднее футболист опроверг , что отказывается выступать на этой позиции.

В четверг Вальверде без каких-либо проблем тренировался под руководством Хаби Алонсо перед матчем с «Вильярреалом », сообщает COPE.

Сейчас все указывает на то, что, несмотря на отсутствие Карвахаля и Александер-Арнолда , уругваец не будет играть на позиции правого защитника. По словам мадридского репортера Мельчора Руиса, сегодня он не работал в защите.

Позицию правого защитника займет Рауль Асенсио или Эдер Милитао, это будет зависеть от выбранной схемы.