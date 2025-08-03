Жена Милитао пока не планирует от него детей: «О ребенке думаешь, взвешиваешь факторы – это не просто «давай, давай». Как у женщины, у меня есть проекты, которые пришлось бы отложить из-за беременности»

Супруга Эдера Милитао пока не хочет от него детей.

«Наверное, таких вопросов было около трехсот. Ну, теперь, когда мы поженились, я не исключаю возможности появления ребенка, но это не то, что я ставлю на первое место. Потому что ребенка нужно планировать. О ребенке думаешь, взвешиваешь факторы, варианты. Это не просто «давай, давай», правда? Так что нужно хорошенько подумать.

Это не то, чего я хочу прямо сейчас, но такую возможность я не исключаю.

Как у женщины, у меня также есть проекты в профессиональной жизни, и, возможно, если я забеременею, мне придется немного отложить их. Не то чтобы это жертва, но все же хорошо иногда думать и о себе.

У нас трое детей, о благополучии которых нужно заботиться в будущем. Но я не исключаю, ребята. Возможность не исключаю. Это то, о чем стоит подумать», – отметила инфлюэнсер Таина Кастро.

У Таины уже есть двое детей от защитника «Фламенго » Лео Перейры . У Милитао в ходе романа с Каролиной Лимой появилась дочь.