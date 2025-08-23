«Барса» недовольна, что тер Стеген подписал письмо против игры в США вместе с остальными капитанами клубов Ла Лиги

«Барселона» опять недовольна Марком-Андре тер Стегеном .

В каталонском клубе разочарованы тем, что вратарь вместе с другими капитанами клубов чемпионата Испании подписал заявление заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), осуждающее намерение провести матч Ла Лиги в Майами, сообщает RAC1.

«Барселона » считает, что тер Стегену не стоило подписывать письмо, поскольку это противоречит интересам клуба.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил убежденность, что матч 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет в Майами в этом году.