  • «Барса» недовольна, что тер Стеген подписал письмо против игры в США вместе с остальными капитанами клубов Ла Лиги
«Барселона» опять недовольна Марком-Андре тер Стегеном .

В каталонском клубе разочарованы тем, что вратарь вместе с другими капитанами клубов чемпионата Испании подписал заявление заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), осуждающее намерение провести матч Ла Лиги в Майами, сообщает RAC1.

«Барселона» считает, что тер Стегену не стоило подписывать письмо, поскольку это противоречит интересам клуба.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил убежденность, что матч 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет в Майами в этом году.

Источник: RAC1
Источник: RAC1
