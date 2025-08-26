Флик о ситуации с тер Стегеном: «Важно, чтобы Марк и «Барса» стремились к диалогу – многое можно улучшить, в том числе с моей стороны. Поддержим его, чтобы он вернулся на свой уровень»

Ханс-Дитер Флик высказался о разногласиях Марка-Андре тер Стегена с «Барселоной».

«В лице Жоана Гарсии мы получили очень молодого, талантливого вратаря, который играет на высоком уровне. Вместе мы решили, что он станет будущим «Барселоны». Так что нам было очевидно, какого подхода мы будем придерживаться.

Всегда ли все было так хорошо в плане общения [с тер Стегеном]... Думаю, многое можно улучшить. В том числе с моей стороны. Для меня важно, чтобы Марк и клуб сблизились и искренне стремились к диалогу. Сейчас важно, чтобы Марк вернулся. Он лучший вратарь! Мы окажем ему всю необходимую поддержку, чтобы он смог вернуться на свой уровень», – сказал главный тренер «Барселоны».

