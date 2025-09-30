  • Спортс
  Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»
Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»

Деку заявил, что «Барселона» не планирует продавать Марка-Андре тер Стегена.

– Тер Стеген восстановится к декабрю. Будет ли ему проще уйти в январе?

– Дело в том, что у нас нет никаких планов насчет Марка прямо сейчас. Сейчас у нас проблемы с вратарями, ситуация очень сложная. Если бы Марк был доступен, то точно играл бы. У него есть действующий контракт, вот какая сейчас ситуация.

– Как вы отреагировали на то, что Тер Стеген заявил о трех месяцах отсутствия из-за операции?

– Я не буду углубляться в эти темы. Вероятно, из-за того, что из-за последней травмы спины он пропустил два с половиной или три месяца, он надеялся вернуться раньше срока. Дальше вопросы на этот счет нужно задавать ему, мы в это не лезем.

Игрок свободен в своих заявлениях, может давать объяснения по поводу личных дел, и у нас нет четких правил, запрещающих это делать. По моему мнению, Instagram сегодня стал довольно сложной штукой: иногда игроки выкладывают публично то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать, и ничего спорного в этом нет, – сказал спортивный директор «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
