Кассано о Леау: «Он не умеет бить и играть спиной к воротам, не понимает футбол. Беспокоит то, что он считает себя феноменом. «Милан» платит ему 8 млн – это проблема клуба, а не Рафаэла»

Антонио Кассано снова раскритиковал Рафаэла Леау.

«Некоторые люди могут подумать, что у меня проблемы с этим парнем. Я его не знаю, мне неинтересно с ним знакомиться, мне все равно. Я очень люблю футбол, и мне выпала большая честь играть с некоторыми феноменальными игроками.

Когда я вижу парня, который не умеет бить ни правой, ни левой ногой, люди думают, что я придираюсь к нему, но такова реальность. Он не знает, как играть спиной к воротам, он не понимает футбол, он не умеет бить ни одной ногой. У него есть скорость, он пробрасывает мяч вперед и бежит, это у него получается нормально.

Что меня беспокоит, так это то, что он считает себя феноменом. Но это не его проблема, а проблема «Милана », который платит ему 8 миллионов. Если бы он зарабатывал миллион или полтора миллиона, я бы оценивал его как любого другого игрока.

Если сравнить игру Леау и Орсолини за последние 4-5 лет, то правда в том, что Орсолини мог бы зарабатывать 8 миллионов, а Леау не стоил бы и двух. Это факт. Я не схожу с ума по Орсолини, но это факты. Речь об игре и стабильности, а не только о голах и результативных передачах. При этом один из них играет за «Болонью», а другой – за «Милан» бок о бок с игроками топ-класса», – сказал экс-форвард сборной Италии в эфире Viva El Futbol.