ЦСКА не обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»: «Отсудить дерби так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории»

В ЦСКА объяснили, почему не обратились в ЭСК РФС после дерби со «Спартаком».

Армейцы выиграли матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:2.

«Да, мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро , а также неудалением Джику из‑за непоказанной второй желтой не будет.

Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. И, вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.