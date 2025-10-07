«Зенит» обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с «Акроном» за игру рукой Дугласа

«Зенит» обратился в ЭСК из-за назначенного пенальти в матче с «Акроном».

4 октября «Акрон » и «Зенит » сыграли вничью 1:1 в игре 11-го тура Мир РПЛ .

Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти в свои ворота в добавленное время ко второму тайму.

Главный арбитр Сергей Цыганок после просмотра ВАР указал на 11-метровую отметку из-за игры Дугласа Сантоса в штрафной после удара головой Жилсона Беншимола.