«Зенит» обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с «Акроном» за игру рукой Дугласа
«Зенит» обратился в ЭСК из-за назначенного пенальти в матче с «Акроном».
4 октября «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в игре 11-го тура Мир РПЛ.
Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти в свои ворота в добавленное время ко второму тайму.
Главный арбитр Сергей Цыганок после просмотра ВАР указал на 11-метровую отметку из-за игры Дугласа Сантоса в штрафной после удара головой Жилсона Беншимола.
Как вам дерби?15905 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости