Титов о Станковиче: «Надо доверять тренеру – нет смысла менять каждый год. Говорю как игрок и тот, кто работал в штабе Аленичева. Передо мной пример Романцева – работал с ним больше 10 лет»

Егор Титов не считает необходимым увольнять Деяна Станковича.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил , что сербский главный тренер «Спартака» остался во главе команды после заседания совета директоров клуба.

«Много раз говорил: надо доверять тренеру. Не вижу смысла менять его каждый год.

Говорю об этом и как игрок, и как тот, кто работал в тренерском штабе Аленичева в «Спартаке». Хочется, чтобы работа тренера длилась дольше.

Просто передо мной ведь пример Романцева . С ним я работал больше 10 лет.

Но при этом понимаю, что это уже история не про нынешние времена», – сказал бывший тренер «Спартака » Егор Титов .